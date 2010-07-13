У львів’янина вилучили майже 5 тонн спирту

На Львівщині працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили жителя міста Львова, котрий постачав у підпільні цехи етиловий спирт, який використовувався для виготовлення контрафактної горілки.

Під час затримання з автомобіля правопорушника вилучено 4,6 тисячі літрів спирту на суму 160 тисяч гривень, повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України.

Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.