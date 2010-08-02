Світові ціни на цукор можуть знизитися на 25%

Ціни на цукор-сирець можуть знизитися більш ніж на 25% в найближчі 2 місяці, повідомляє агентство "Bloomberg".

Таке зниження пояснюють тим, що виробництво в Бразилії та Індії, які є найбільшими виробниками цукру в світі, перевищить прогнозовані об`єми.

За словами директора великої індійської компанії з виробництва цукру, ф`ючерси на цукор на Нью-Йоркській біржі можуть подешевшати до 14 центів за фунт з нинішніх 18,7 центів/фунт. Це зумовлено тим, що виробництво цукру в Індії в сезоні 2010/11 може досягти 27-28 млн. тонн, замість 25 млн. тонн, що прогнозувалися 7 липня Асоціацією переробників цукру Індії.

"Ціни не зможуть залишатися на нинішньому рівні, коли в Бразилії очікується рекордний врожай цукрового очерету і в Індії він також на дуже високому рівні, - говорить директор цукрової компанії.

Ціни на цукор в липні на Нью-Йоркській біржі підвищилися на 17% на тлі повідомлень про збільшення попиту з боку азіатських країн, включаючи Філіппіни і Пакистан.