АМКУ оштрафував Рожищенський сирзавод на 25 тис. грн.

Антимонопольний комітет України оштрафував ВАТ «Рожищенський сирзавод» (Волинська обл.) на 25 тис. грн. за несумлінну конкуренцію.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалене сьогодні на засіданні АМКУ.

Комітет встановив, що підприємство нанесло на лицевий бік упаковки солодковершкового спреда «Фермерське» назву торгової марки «Матусине масло», що могло ввести в оману споживача.

Крім того, назва «Матусине масло» і «Фермерське» написане значно більшими буквами, ніж слова «спред солодковершковий», що може призвести до того, що покупець помилково прийме даний продукт за масло.

Враховуючи всі порушення, АМКУ оштрафував ВАТ «Рожищенський сирзавод» на 25 тис. грн. і рекомендував змінити упаковку, нанісши на лицевий бік напис «спред».

Голова правління ВАТ «Рожищенський сирзавод» Валентина СИНЯ повідомила, що підприємство визнало порушення і вже припинило виробництво продукції у зазначеній упаковці в червні цього року.