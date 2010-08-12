РФ знову заборонила імпорт молдавського вина

Росія заборонила імпорт молдавського вина, свідчить лист, поширений митною службою РФ за кілька тижнів після того, як виконуючий обов`язки Президента Молдови назвав приєднання країни до СРСР окупацією.

Як повідомляє “Рейтер”, виробництво вина становить близько 20 відсотків молдавської економіки і дає роботу приблизно 25 відсоткам робочої сили в країні. Росія - найбільший ринок для молдавських винарів.

«Федеральна митна служба (РФ) таким чином забороняє імпорт наступних продуктів: вин... виноматеріалів, коньяків, вироблених у Республіці Молдова», - говорииться в документі, одержаному «Рейтер».

Документ посилається на побоювання щодо якості молдавського вина, неодноразово озвучені Росспоживнаглядомнадзором.

Представники митних органів і Росспоживнагляду не були доступні для коментарів.

Виконуючий обов`язки Президента Молдови Міхай ГІМПУ оголосив 28 червня, день вступу радянських військ до Молдови, днем радянської окупації. Це викликало різку реакцію в Кремлі, незважаючи на те, що Конституційний суд Молдови скасував декрет М.ГІМПУ.

Держдума Росії засудила дії М.ГІМПУ як спробу переписати історію. Незабаром після цього Росспоживнагляд заявив, що якість вина, що імпортується з Молдови, погіршилась, і його, швидше, треба використовувати для "фарбування заборів", а не для пиття.

Росія вже забороняла імпорт вина з Молдови і Грузії в 2006 році, викликавши звинувачення у тому, що вона намагається покарати традиційно виноробницькі країни за вибір прозахідного шляху розвитку.