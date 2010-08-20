Сорочинський ярмарок відвідали близько 250 тис. осіб

Сорочинський ярмарок 18 серпня, в день його офіційного відкриття, відвідали близько 250 тис. чоловік.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Полтавського обласного управління міліції.

За їх даними, перший день Національного Сорочинського ярмарку пройшов спокійно і без подій. Всього ярмарок відвідало близько 250 тис. громадян, з них 87 - іноземці. Всього ж в ярмарку взяли участь 790 різних підприємств, установ і організацій.

Для забезпечення охорони громадського порядку на Сорочинцях задіяно 522 працівники міліції та 32 члени громадського формування.

За добу міліціонерами було складено 23 адмінпротоколи, основна частина яких припадає саме на порушення по лінії ДАІ (15 адмінпротоколів). Окрім цього, двох громадян затримано за управління в нетверезому стані.

Виявили міліціонери і порушення ветеринарно-санітарного законодавства і правил торгівлі (9 протоколів. 32 кілограми неякісної продукції недопущено до реалізації).

Як повідомлялося, правоохоронці на ярмарку працюють в цілодобовому режимі. Також на ярмарку встановлені камери відеоспостереження. Сам ярмарок працюватиме до 22 серпня включно.