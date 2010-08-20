Verdana визнали найкращим комп’ютерним шрифтом для зору

Verdana є найбезпечнішим для зору екранним шрифтом. До такого висновку дійшли вчені з Лабораторії зорової ергономіки в США.

Під час читання текстів, набраних шрифтом Verdana, очні м`язи відчувають найменшу напругу. Це допомагає уникнути короткозорості і "синдрому комп`ютерного зору", який виникає у людей, які багато часу проводять за комп`ютером.

Також вчені зазначили, що оптимальний для очей розмір екранного шрифту - 10-12 пунктів.

Шрифт Verdana розробив у 1996 році художник Меттью Картер для корпорації Microsoft. Букви шрифту не мають зарубок і збільшені за рахунок міжрядкового інтервалу, тому Verdana добре читається навіть при маленькому кеглі.

ТСН