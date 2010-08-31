У черкаському парку почали встановлювати іменні лавочки

Чотири іменні лавочки встановили в Черкасах в парку біля моста Кохання. Лавочки подарували місту за свої кошти черкаський міський голова Сергій ОДАРИЧ, директор "Дирекції парків" Олександр РАДУЦЬКИЙ, голова правління ВАТ "ТЕМП" Олександр ЗГІБЛОВ та черкаська сім`я ФІЛІПОВИХ. Крім того, дві іменні лавочки підприємств "Захист рослин" і "Еліт-транс" встановили на пірсі.

Як розповів кореспонденту УНІАН С.ОДАРИЧ, ідею з облаштуванням таких лавочок у Черкасах привезла його донька, яка навчається в США. За його словами, закордоном подібна традиція досить поширена. Практично кожен третій житель вважає за честь мати власну іменну лавочку. Мер сподівається, що у Черкасах така практика «приживеться». Наступного року на бульварі Шевченка зроблять спеціальні тротуарні зони для відпочинку, обов’язковим атрибутом яких будуть «іменні» лавочки.

Вартість лавочки – 1500 гривень, у вартість послуги включено виготовлення таблички і її встановлення. Іменні лавочки ставитимуть там, де захоче замовник, а ще за ними доглядатимуть.

Крім того, наступного року за кошти небайдужих облаштують частину тротуару бульвару Шевченка, де викарбовуватимуть прізвища людей, які допомагатимуть у його реконструкції.