У Шостці День міста буде вихідним

У Шостці 3 вересня - День міста - буде вихідним днем.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Шосткінського міськвиконкому, про це йдеться в розпорядженні, яке підписав міський голова Шостки Сумської області Микола НОГА. Згідно з розпорядженням, у зв`язку з проведенням урочистостей, присвячених 271-й річниці утворення міста і 67-й річниці визволення від фашистських загарбників Шостки і Шосткінського району, рекомендується керівникам підприємств, установ, організацій міста, незалежно від форм власності і підлеглості, переглянути графік роботи, встановивши 3 вересня вихідним днем.