За підсумками року інфляція в Україні складе 10,3%

Рішення уряду про підвищення цін на газ для населення на 50%, а також збільшення світових цін на продукти харчування провокують зростання інфляційних очікувань в країні і додають до поточної інфляції 7,2%, проте до кінця року її рівень в Україні збережеться в межах 10,3%.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив на прес-конференції експерт аналітичного департаменту X-Trade Brokers Ukraine Володимир ОЛЕКСЮК.

За його словами, наступного року рівень інфляції може бути нижче 10%.

За прогнозами аналітиків X-Trade Brokers Ukraine, зростання номінальної заробітної плати в країні до кінця поточного року складе 9%.

Довідка УНІАН. У Держбюджеті на 2010 рік закладений показник інфляції (грудень до грудня) на рівні 13,1%.

Національний банк України очікує в 2010 році інфляцію на рівні не більше 10-12%, базову інфляцію – 8-10%.