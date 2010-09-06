Проїзд у київському метро подорожчав до 2 гривень

Проїзд у київському метро з сьогоднішнього дня подорожчав до 2 грн.

Як повідомляється на сайті КП “Київський метрополітен”, зокрема, з 6 вересня, згідно з Розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 5 серпня 2010 року №569, у Київському метрополітені вводиться в дію новий тариф на одну поїздку.

Тепер вартість одного жетона становить 2,00 грн., вартість однієї поїздки за безконтактною карткою становить 2,00 грн.

Проїзні квитки всіх видів залишаються діючими, їх вартість не змінюється. Придбані раніше жетони (блакитного кольору) є діючими, зазначили в метрополітені.

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ заявляв, що проїзд в київському метро подорожчає в середині вересня.

Також наприкінці серпня заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО зазначав, що тариф у 2 грн. на проїзд у метро влада Києва введе після його перевірки на відповідність економічно обґрунтованому рівню.

«Ми ще раз перевіряємо відповідність цього тарифу економічно обґрунтованому рівню, вивчаємо прибутковість та проблемні фінансові питання комунального підприємства... Тож рішення про введення тарифу в дію буде прийняте одразу по завершенню детального вивчення ситуації», - казав А.ГОЛУБЧЕНКО.