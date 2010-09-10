В Україні втричі збільшилася кількість неякісних ліків

Держінспекція з контролю за якістю лікарських засобів Міністерства охорони здоров`я виявила в I половині 2010 року в аптеках майже в три рази більше неякісних та фальсифікованих лікарських препаратів, ніж за аналогічний період минулого року.

"Якщо в 2009 році інспекція виявила і заборонила 99 серій неякісних препаратів, то за вісім місяців цього року вже виявили 285 серій", - повідомив на підсумковій колегії держінспекції її голова Олексій СОЛОВЙОВ.

Він також розповів про виявлення правоохоронними органами великого виробництва підроблених ліків у Василькові (Київська область): "Там виготовляли «Мезим», «Гепабене», «Кетанов», «Фестал», «Долорен» - обсяг фальсифікованої продукції склав близько 7 млн. грн., але шкода здоров`ю від таких таблеток може коштувати набагато більше".

На думку О.СОЛОВЙОВА, вирішити проблему можна, якщо законодавчо посилити відповідальність за виробництво і збут неякісних медпрепаратів.

Зараз кримінальна відповідальність за виробництво і продаж фальсифікованих ліків не передбачена. Максимум, що можуть зробити правоохоронні органи, - позбавити аптеку ліцензії.

Водночас, ще в 2008 році народні депутати Юрій ГАЙДАЄВ (КПУ) і Віктор КОРЖ (Партія регіонів) зареєстрували законопроект, що передбачає покарання за виробництво і продаж фальсифікованих лікарських засобів у вигляді позбавлення волі терміном від трьох до п`яти років. Передбачається, що цей документ буде розглянуто на поточній сесії Верховної Ради.

За інформацією представників держінспекції, найчастіше підробляють ліки з Індії, Бельгії, Франції, Німеччини, Латвії та українських виробників. "Занадто низька ціна може бути ознакою фальсифікату. І це перше, що має насторожити покупця. За упаковкою та іншими показниками підроблені ліки виявити складно", - сказав генеральний директор аптечної мережі "Конекс" (Вінницька область) Олександр МУДРИЙ. На його думку, необхідна не кримінальна відповідальність, а жорсткість умов ліцензування.

Як відомо, 11 серпня Держкомітет з питань регуляторної політики та підприємництва запропонував Міністерству охорони здоров`я посилити відповідальність за несанкціонований продаж рецептурних препаратів - відкликати ліцензії.

"Найчастіше аптеки самі не знають, що продають фальсифікат. Коли отримати ліцензію на продаж лікарських засобів стає занадто просто, з`являється багато дрібних аптек, аптечних кіосків, і там якраз великий ризик придбати неякісний товар. Великим мережам є що втрачати – ризикувати, продаючи підроблені препарати, вони не стануть ", - закінчив О.МУДРИЙ.

«Комерсант-Україна»