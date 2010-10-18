На Херсонщині троє людей померли внаслідок отруєння грибами
09:33, 18 жовтня 2010Права споживачів
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Смажили їх на вогнищі
У Голопристанській центральній районній лікарні (Херсонська область) внаслідок отруєння дикорослими грибами померли троє людей.
Як повідомляє прес-служба МНС, ще одна людина перебуває у середньому стані важкості.
Ці четверо жителів міста Гола Пристань 12 жовтня збирали у лісі гриби, смажили їх на вогнищі та їли.
Подія перебуває під контролем Головного управління МНС в Херсонській області.
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