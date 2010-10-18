У Криму презентують понад 300 сортів хризантем

Виставка під відкритим небом, на якій будуть представлені понад 300 сортів хризантем, відкриється 23 жовтня в Нікітському ботанічному саду на півдні Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт ботсаду.

«З 23 жовтня на реконструйованій і розширеній ділянці площею 0,3 га відкривається "Бал хризантем". В експозиціях будуть представлені більше 300 сортів хризантем: від дрібноквіткових бордюрних, які відкривають бал цвітіння, до крупноквіткових високорослих, з суцвіттями найрізноманітніших забарвлень, форм і розмірів», - йдеться у повідомленні.

На «бал» за сприятливої погоди можна буде потрапити до кінця листопада.

***Нікітський ботанічний сад заснований у 1812 році. Він є однією з найстаріших науково-дослідних установ України.