В Україні зросла кількість зареєстрованих безробітних

В Україні кількість зареєстрованих безробітних у вересні 2010 року збільшилася на 11,7 тис. чоловік, порівняно з серпнем, і на 1 жовтня ц.р. становила 408,1 тис. чоловік.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, порівняно з 1 січня 2010 року рівень зареєстрованого безробіття в Україні скоротився на 22,5%, або 118,6 тис. чоловік (на 1 січня ц.р. – 526,7 тис. чоловік).

За даними Держкомстату, рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Україні на 1 жовтня 2010 року становив 1,5% від кількості населення працездатного віку, що на 0,1% більше, ніж у серпні, і на 0,4% менше, ніж на 1 січня 2010 року.

Кількість безробітних, які на 1 жовтня ц.р. одержували допомогу з безробіття, скоротилася на 32,4% порівняно з показником на 1 січня ц.р. і становила 279,5 тис. чоловік.

Середня сума допомоги з безробіття з початку року збільшилася на 76,74 грн. – до 739,03 грн.