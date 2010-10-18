ПЗЗ змінює рух деяких електричок через Київ

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) звертає увагу пасажирів на те, що з 19 жовтня до 31 жовтня 2010 р., у зв`язку з виконанням ремонтних робіт на перегоні Київ-Московський - Київ-Товарний, змінюється маршрут проходження ряду електропоїздів через Київ.

Згідно з повідомленням ПЗЗ, низка електропоїздів прямуватиме до ст. Київ-Петрівка або через ст. Київ-Петрівка.

Зокрема, № 6813 Гребінка - Київ-Петрівка, № 6816 Київ-Петрівка - Гребінка, № 6810 Борщагівка тех - Яготин через Київ-Петрівку, № 6812 Борщагівка тех - Гребінка через Київ-Петрівку, № 6030 Фастів - Київ-Петрівка, № 6912 Київ-Петрівка - Ніжин, № 6814 Борщагівка тех - Яготин через Київ-Петрівку, № 6914 Борщагівка тех - Носівка через Київ-Петрівку.

Південно-західна залізниця закликає пасажирів уважніше стежити за оголошеннями про зміни у розкладі руху потягів.