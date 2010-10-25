У Криму скоротилося виробництво молока

У Криму в січні-вересні 2010 р. господарства всіх категорій виготовили 265,9 тис. тонн молока, або на 4,1% менше, ніж в січні-вересні 2009 р. Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, у сільськогосподарських підприємствах об`єми виробництва молока зменшилися на 11,3% до 26,0 тис. тонн, в господарствах населення - на 3,3% до 239,9 тис. тонн. Частка господарств населення в загальному виробництві молока склала 90,2% (січень-вересень 2009 р. - 89,4%).

За 9 місяців 2010 р. в Криму промислове виробництво молока рідкого обробленого склало 7264 тонни (97,6% до січня-вересня 2009 р.), масла вершкового - 769 тонн (89,0%), жирних сирів - 848 тонн (107,1%).

Як повідомляв УНІАН, в Криму в січні-серпні 2010 р. господарства всіх категорій виготовили 233,6 тис. тонн молока, або на 4% менше, ніж в січні-серпні 2009 р.