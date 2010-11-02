Жителі кількох вулиць Херсона залишилися без опалення
10:20, 02 листопада 2010Права споживачів
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Через ремонт теплотраси
Через ремонт теплотраси, який проводить бригада ВАТ "Херсонська ТЕЦ", без опалення залишилися багатоповерхівки на кількох вулицях Херсона.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської обласної державної адміністрації.
Згідно з повідомленням, теплопостачання відсутнє в будинках на вулицях Молодіжна, Українська, Айвазовського, Перекопська, а також на проспекті Ушакова.
Термін закінчення ремонту поки що не називається.
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