Жителі кількох вулиць Херсона залишилися без опалення

Через ремонт теплотраси, який проводить бригада ВАТ "Херсонська ТЕЦ", без опалення залишилися багатоповерхівки на кількох вулицях Херсона.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської обласної державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, теплопостачання відсутнє в будинках на вулицях Молодіжна, Українська, Айвазовського, Перекопська, а також на проспекті Ушакова.

Термін закінчення ремонту поки що не називається.