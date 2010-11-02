Донецьк отримає контейнери для роздільного збору сміття

У межах підготовки до Євро-2012 Донецьк першим отримує безкоштовно близько 2 тисяч контейнерів для роздільного збирання сміття. Наступними містами, які залучать до цього проекту, стануть Київ, Львів та Харків. Проблема утилізації відходів є вкрай важливою для України. Смітники займають величезні площі.

Проведення чемпіонату Європи з футболу в Україні підштовхнуло великі українські міста активніше запроваджувати європейські технології утилізації сміття. У листопаді на вулицях та паркових зонах Донецька встановлять два типи контейнерів. Контейнери жовтого кольору призначені для твердих відходів: дерева, пластика, металу та паперу. Зелені - для скла.

У житловому секторі також з’являться нові сітчасті контейнери, куди мешканці будинків збиратимуть всі тверді побутові відходи. Інші залишки сміття будуть, як і раніше, потрапляти в старі контейнери. Тобто, єдине, що доведеться робити мешканцям, це відділяти продуктові відходи від непродуктових.

Як розповіла голова обласної громадської екологічної організації "Роза вітрів" Вікторія ГРАНКІНА, про необхідність європейських підходів до утилізації та вторинного використання сміття на рівні міста говориться вже багато років. Але досі проекти не підкріплювалися фінансово. Крім того, раніше не існувало й сортувальної лінії.

Однак, як зазначає експерт, недостатньо просто встановити контейнери та залучити населення. Залишаються також проблеми відсутності контейнерних майданчиків та утилізації великогабаритного сміття, створення спеціальних полігонів для ТБО, зазначила експерт.

Донецьк вже отримав першу партію контейнерів – близько 900 штук. До кінця року надійде вся партія, загальна вартість якої складає 9 млн. гривень. Контейнери містам, що приймають Євро-2012, безкоштовно поставляє компанія "Укрекокомресурси", яка займається загальнодержавною системою роздільного збору відходів.

«Німецька хвиля»