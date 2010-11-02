В Україні подешевшала картопля

Ціни на картоплю в Україну продовжують знижуватися і за минулий тиждень середня гуртова ціна на цей продукт впала відразу на 12%.

Виробники до минулого тижня намагалися утримати ціни на картоплю на високому рівні, однак вже на початку тижня стало очевидно, що за сталого рівня цін реалізувати обсяги, що не підлягають зберіганню, до настання морозів буде вкрай складно.

Тому виробники відразу п`яти найбільших областей-виробників картоплі до середини тижня почали синхронно знижувати відпускні ціни, намагаючись відродити інтерес оптовиків до свого товару.

Водночас, гуртові компанії, багато з яких піддалися на необґрунтований ажіотаж у ЗМІ, часто самі мали в наявності запаси дорогої картоплі, закупленої на початку-середині вересня, який на даний час їм доводилося продавати собі на збиток.

Тому продажі здійснювалися, головним чином, за мінімальною ціною і порівняно невеликими партіями.

Відзначимо, що оптові ціни на картоплю з середини вересня знизилися вже на 21% і в найближчий тиждень особливих перспектив зростання цін на цей продукт немає.

АПК-Інформ (Овочі та фрукти)