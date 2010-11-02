В Україні 12% вина не відповідало вимогам

Впродовж 9 місяців 2010 року фахівці державного нагляду Держспоживстандарту України перевірили 411,534 тис. дал (1 дал – 10 літрів) виноробної продукції на загальну суму 14 млн. 737 тис. 377 грн. Вимогам нормативної документації не відповідало 12% продукції.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, загалом провели 63 первинних перевірки, під час 37 із них виявили порушення.

Виноробна продукція не відповідала вимогам НД за фізико-хімічними, органолептичними показниками, зовнішнім виглядом, неналежними умовами зберігання, відсутністю сертифіката відповідності та порушенням вимог щодо маркування і пакування.

Зокрема, під час перевірки винопродукції одного із підприємств Кіровського району АР Крим виявили, що для виробництва кріплений виноматеріалів виробляється і зберігається сульфітовані недоброди (сусло сульфітоване). Сировина не доведена до кондицій виноматеріалів за технологічною інструкцією, тому не може використовуватися для виготовлення винопродукції.

За результатами перевірки підприємству видано припис про усунення порушень, про заборону реалізації 4 партій сировини - сульфітованих недобродів (сусла сульфітованого) для виробництва виноматеріалів тощо. Оскільки підприємство не надало довідки про обсяг реалізованої продукції виноматеріалів, матеріали перевірки направлено до органів внутрішніх справ та прокуратури АР Крим.

Впродовж 9 місяців 2010 року фахівці державного нагляду Держспоживстандарту України заборонили реалізацію 84 партій та 41 виду виноробної продукції. Сума штрафів сягає 927 тис. 974 грн. Посадових осіб, винних у порушеннях, було оштрафовано майже на 10 тис. грн.