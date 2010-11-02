Мережа ProStor відкрила магазин у Дніпропетровську

Парфумерно-косметична мережа ProStor 1 листопада відкрила магазин в Дніпропетровську, розширивши кількість магазинів до 125.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі мережі.

Згідно з повідомленням, торгова площа магазину складає 280 кв. м.

Довідка УНІАН. Національна мережа ProStor (Дніпропетровськ) працює на українському ринку парфумерії і косметики з 2005 року.

Мережа представлена 121 магазином в Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській областях і АРК. Загальна торгова площа магазинів ProStor перевищує 18 тис. кв. м. Перший магазин мережі ProStor відкрився в липні 2005 року в Дніпропетровську.

До 2012 року мережа планує відкрити 220 магазинів по всій Україні.

Власником мережі ProStor є ТОВ «Стиль Д».