На Волині незаконно виготовляли спеції та харчові добавки

Податкова міліція Волині викрила підпільний сімейний бізнес із виробництва спецій і харчових добавок. Під час обшуку у виробничому приміщенні, що знаходилося під Луцьком та в помешканні підприємців податківці вилучили товарно-матеріальних цінностей орієнтовно 1,7 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні податкової міліції ДПА у Волинській області.

Як з`ясували співробітники волинської податкової міліції, нелегальне виробництво спецій і харчових добавок чоловік з дружиною контролювали спільно. Дружина офіційно оформилась приватним підприємцем - платником єдиного податку, а чоловік фактично був керівником підпільного цеху.

Підприємливі особи настільки впевнено "розкручували" власний незаконний проект, що без жодних застережень пропонували нелегальний товар під марками українських та навіть іноземних виробників, ретельно фіксуючи виробничий процес та ділові контакти у чорновому документообігу. Щомісяця така незаконна бізнес-ініціатива приносила від 1,5 до 2 млн. грн. валового доходу, проте отримати належні дозволи на виробництво харчової продукції та сплачувати податки луцькі бізнесмени не вважали за потрібне.

Як з`ясувалося, у списку постійних клієнтів нелегальної фірми значилися торгівельні заклади із 14 обласних центрів та навіть столиці. Магазини міст Півдня, Центру та Заходу України систематично отримували спеції та харчові добавки нібито відомих виробників 51 найменування. Постачальники сировини для виготовлення спецій-підробок були з південного та західного регіонів.

Виробничий процес у "підпіллі" забезпечували 30 найманих робітників, які працювали в дві зміни без трудових угод, а зарплату отримували в "конвертах". Крім того, за придбану продукцію оптові покупці розраховувалися лише готівковими коштами. Відтак, тіньове виробництво та оптовий продаж спецій приносили чималі прибутки - стверджують в УПМ ДПА в області.

Експертиза пропонованого тіньового товару підтвердила його шкідливість та невідповідність діючим держстандартам. Відтак, слідчий відділ податкової міліції порушив кримінальну справу за цим фактом.