У столиці планують відкрити нові станції міської електрички

До Дня Києва в столиці передбачають відкрити нові станції міської електрички.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

В мерії інформують, що перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ провів нараду з питань продовження будівництва залізничного кільця міської електрички. Участь у нараді також взяли начальник Південно-Західної залізниці Олексій КРИВОПІШИН, директор інституту «Київпроект» Володимир ВОРОБЙОВ, заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, керівники профільних комунальних підприємств. Учасники зустрічі здійснили об`їзд маршрутом залізничного кільця та обговорили актуальні питання, пов`язані з реалізацією проекту.

«Наразі виконано низку підготовчих робіт, затверджено техніко-економічне обґрунтування проекту. Тепер необхідно завершити розробку проектно-кошторисної документації, і вже на початку наступного року за підтримки Південно-Західної залізниці ми зможемо розпочати спорудження станцій та пересадочних вузлів», – поінформував О.ПОПОВ.

Він додав, що на реалізацію проекту необхідно спрямувати приблизно 50-60 млн. грн. (без урахування закупівлі рухомого складу).

У свою чергу О.КРИВОПІШИН повідомив, що для того, аби забезпечити інтервал руху електропотягів на маршруті не більше 12-15 хвилин, необхідно додатково закупити 4-5 одиниць рухомого складу. Це будуть тридверні електропотяги великої місткості, збудовані за принципом конструкції потягів метрополітену.

Головний проектант залізничного кільця, директора інституту «Київпроект» В.ВОРОБЙОВ звернув увагу, що мета даного проекту – використати існуючі залізничні колії не лише для забезпечення міжміського та міжнародного сполучення, а й для здійснення пасажирських перевезень в межах столиці. Робота повного кільця міської електрички, за його словами, дозволить відчутно розвантажити транспортну мережу міста.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на брифінгу після введення в експлуатацію транспортного вузла «Лівий берег» в Києві, повідомив, що кільцевий рух міської електрички буде налагоджено до вересня 2011 року.