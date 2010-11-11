Київські готелі не подорожчають

Вартість розміщення в 3-5-зіркових київських готелях до кінця цього року суттєво не зміниться.

Така думка УНІАН висловила директор Департаменту професійних послуг та інвестицій консалтингової компанії Knight Frank LLC Ukraine Ярослава ЧАПКО.

«До кінця 2010 року ціни на розміщення в київських готелях 3-5 зірок суттєво не зміняться, рівень середньорічного завантаження готелів за попередніми прогнозами може становити 60-70%», - вважає вона.

За даними компанії, в третьому кварталі в більшості готелів класу 3-4 зірки ціни на проживання не змінилися. У готелях категорії 5 зірок зниження цін спостерігалося в межах 2-5%. Вартість проживання в готелях класу 4-5 зірки залишається завищеною порівняно із середньоєвропейськими цінами.

Зокрема, вартість стандартного номера в готелях категорії 5 зірок у третьому кварталі 2010 року були в діапазоні 377–640 дол., у готелях 4 зірки - 110–320 дол., що відповідає показникам другого кварталу 2010 р.

Експерт також відзначила, що в умовах зниження показника завантаження отельєри змушені конкурувати за клієнтів, приваблюючи їх додатковими послугами (безкоштовний Інтернет, ранній заїзд і пізній виїзд, додаткове харчування тощо), в багатьох готелях пом`якшили політику ануляцій і штрафів.

Довідка УНІАН. Міжнародна консалтингова компанія Knight Frank заснована в Лондоні 110 років тому і є одним з найбільших гравців на міжнародному ринку нерухомості. На сьогодні Knight Frank спільно зі своїм стратегічним партнером – компанією Newmark налічує 196 офісів у 38 країнах світу і об`єднує понад 6 770 фахівців.

В Україні і Росії Knight Frank надає повний комплекс агентських і консалтингових послуг у всіх сегментах ринку нерухомості. За час роботи в Росії й Україні послугами Knight Frank скористалися більш як 500 великих російських і міжнародних компаній.