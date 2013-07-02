Мінрегіон має підготувати законопроекти по активізації енергозбереження в ЖКГ

Віце-прем’єр-міністр Олександр Вілкул доручив Мінрегіону підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України низку законопроектів, направлених на реалізацію програм енергозбереження та енергоефективності в ЖКХ. Він також доручив проводити постійний аналіз стану енергоефективності галузі.

Такі доручення дані за результатами засідання Колегії Мінрегіону, яка відбулась у Львові минулого тижня, повідомляється на сайті Львівської ОДА

«На сьогодні ключовими проблемами з точки зору енергозбереження у ЖКГ є незадовільний технічний стан котельного парку, 35% якого знаходиться у ветхому стані. Також це – високі втрати теплової енергії при її транспортуванні споживачу (25% при нормативі втрат у 13%) та надлишкові потужності центральних котелень і нереалізованого тепла, що скидається у повітря», – сказав Олександр Вілкул.

Також, зайва електроенергія витрачається при транспортуванні води до споживача. В Україні на підйом 1 куб. м води витрачається в середньому 1 кВт/год електроенергії. Це в 2,5 раза більше, ніж у європейських країнах (0,75 кВт/год).

Олександр Вілкул зазначив, що 80% житлових будинків в Україні збудовано до 80-х років минулого століття і через незадовільний технічний стан втрачають до 60% тепла. «Ефективність використання енергетичних ресурсів у житловому фонді необхідно підняти у 2-3 рази. В тому числі – через запровадження чіткого обліку цих ресурсів та створення ефективного власника житла», – сказав Олександр Вілкул.

За його словами, на виконання завдання Президента України Урядом спільно з Інститутом технічної теплофізики та провідними вітчизняними та закордонними експертами було розроблено програму модернізації систем теплопостачання комунальної теплоенергетики України на 2013-2014 роки. Програма враховує кращий світовий досвід, вітчизняні розробки та особливості кожної області.

«Програма модернізації комунальної теплоенергетики має стати Програмою модернізації кожного регіону, який брав активну участь у її створенні і який буде нести відповідальність за її виконання», – сказав Олександр Вілкул.

Олександр Вілкул поставив завдання регіонам пришвидшити надання проектів модернізації ЖКХ і включення їх в програму активізації економіки.

Віце-прем’єр також зауважив про необхідність надання координаційної та методичної підтримки регіонам щодо впровадження інноваційно-інвестиційних проектів з енергоефективності.

Також Олександр Вілкул зазначив, що Раді Міністрів Криму та обласними держадміністраціями необхідно забезпечити до кінця року перегляд та актуалізацію регіональних програм енергозбереження у ЖКГ.