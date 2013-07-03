СБ підтримає реалізацію 2 проектів з підвищення енергоефективності ЖКГ

Світовий банк підтримає реалізацію двох нових масштабних проектів, спрямованих на модернізацію та підвищення енергоефективності централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення в Україні. Така домовленість була досягнута за підсумками зустрічі віце-прем`єр-міністра України Олександра Вілкула з керівництвом Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови, повідомляється на сайті КМУ.

Загальна вартість проектів складає 600 млн дол. США. Ці кошти закладені у бюджеті Світового банку на наступний фінансовий рік (липень 2013-липень 2014 рр.).

Перший проект спрямований на підвищення енергоефективності централізованого теплопостачання. У ньому планується участь 10 комунальних підприємств міст: Вінниця, Донецьк, Івано-Франківськ, Кам’янець-Подільський, Хмельницький, Кривий Ріг, Миколаїв, Харків, Дніпропетровськ, Херсон.

Проект передбачає протягом 2015-2020 років проведення модернізації вище зазначених комунальних підприємств. «Це дозволить забезпечувати населення якісним теплом, зменшити споживання природного газу та покращити екологічний стан регіонів», - сказав Олександр Вілкул.

Проект з підвищення енергоефективності централізованого теплопостачання є складовою державної програми, спрямованої на зменшення споживання природного газу шляхом його заміщення альтернативними видами енергоносіями та шляхом реалізації проектів модернізації. За три роки Україна має вдвічі (на 4,2 млрд. кубічних метрів) скоротити споживання природного газу підприємствами теплокомуненерго.

Другий проект – це проект розвитку міської інфраструктури. Він спрямований на модернізацію систем водопостачання та водовідведення у містах Коломия, Житомир, Краматорськ, Донецьк, Кіровоград, Тернопіль, Харків та Київ. Крім того, у місті Харкові у рамках цього проекту буде впроваджено пілотний проект у сфері поводження з твердими побутовими відходами.

Україна вже має успішний досвід реалізації аналогічного проекту розвитку інфраструктури, який реалізується у 14 містах за підтримки Світового банку, а саме: Бориспіль (Київська обл.), Черкаси (Черкаська обл.), Чернігів (Чернігівська обл.), Дрогобич (Львівська обл.), Калуш (Івано-Франківська обл.), Коломия (Івано-Франківська обл.), Кам’янець-Подільський (Хмельницька обл.), Харків (Харківська обл.), Кременчук (Полтавська обл.), Нова Каховка (Херсонська обл.), Новоград-Волинський (Житомирська обл.), Одеса (Одеська обл.), Слов’янськ (Донецька обл.), Івано-Франківськ (Івано-Франківська обл.),

У рамках реалізації цього проекту середній показник економії електроенергії на 10 комунальних підприємствах-учасниках Проекту становить більше 20%. На сьогодні реконструйовано близько 90% насосних станцій від запланованої кількості (до кінця 2013 року загальна їх кількість складе 437 одиниць). А також замінено та прокладено близько 38 км мереж водопостачання та водовідведення (до кінця 2013 року загальна довжина цих мереж становитиме 44,6 км).

«Підтримка Світовим банком проектів модернізації ЖКГ свідчить про високу довіру міжнародних фінансових установ до України», - сказав Олександр Вілкул.

Довідка УНІАН. В Україні реалізується вже більше 230 проектів з енергоефективності, в тому числі, і за підтримки міжнародних фінансових організацій таких як Європейський банк реконструкції і розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк.