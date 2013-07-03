АМКУ оштрафував виробника томатної пасти «Україночка»

Херсон. Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ "Корадо Каннінг Інкорпорейтед" (Закарпатська обл., Мукачевський р-н, с. Ракошине) на суму 50 тис. грн за розміщення на упаковці неправдивої інформації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі територіального відділення АМКУ в Херсонській області розслідуванням встановлено, що ТОВ «Корадо Каннінг Інкорпорейтед», розмістивши на етикетці томатної пасти «Україночка» інформацію про вміст сухих речовин, не підтверджену результатами лабораторних випробувань незалежного державного органу, і поширивши таким чином неправдиву інформацію про споживчі властивості продукту, порушило конкурентне законодавство.

За результатами розгляду цього порушення (справа № 36/2-13) рішенням адміністративної колегії АМКУ, фірму оштрафовано на 50 тис. грн. Порушник сплатив зазначений штраф до Держбюджету.