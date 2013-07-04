Підприємців, що самовільно зайняли землі у київському Гідропарку, зобов’язали в 3 дні звільнити територію

Підприємцям, які самовільно зайняли землі столичного Гідропарку, вручено приписи з вимогою звільнити територію у триденний строк у разі невиконання приписів – демонтаж буде здійснено примусово.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпровської екологічної прокуратури.

Як зазначили у прес-службі, співробітниками Київської міжрайонної екологічної прокуратури спільно з відділом контролю за благоустроєм Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації у столичному Гідропарку проведено перевірку законності розміщення тимчасових споруд та літніх майданчиків.

“Перевіркою встановлено, що суб’єкти господарської діяльності, за відсутності дозвільної документації, самочинно встановлюють на території острову малі архітектурні форми та літні майданчики, які в подальшому використовуються як заклади громадського харчування.

Лише за один день перевірки таким підприємцям вручено дев’ять приписів із вимогою самовільно усунути порушення норм діючого законодавства. Поряд з цим їм роз’яснено, що у разі невиконання у триденний строк вказаних приписів демонтаж незаконно встановлених тимчасових споруд та літніх майданчиків буде здійснено примусово”, - йдеться у повідомленні прес-служби.

Як зазначили у відомстві, Київською міжрайонною екологічною прокуратурою і надалі буде продовжуватися робота у цьому напрямку.