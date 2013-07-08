Контрабанда сигарет до України за 3 роки збільшилася утричі - до 8,4% ринку

Частка контрабанди сигарет до України за останні 3 року збільшилася утричі і становить 8,4% загального обсягу ринку цієї продукції.

Такі дані містяться у дослідженні ринку, проведеному компанією «Тейлор Нельсон Софрез Україна».

За даними дослідження, оприлюдненими днями представником компанії Ольгою Чернишок, основним джерелом контрабанди сигарет є: Росія (54%), Білорусь (19%) і Молдова (18%).

Водночас, за даними дослідження, починаючи з кінця 2012 року, спостерігається стрімке зростання обсягів вітчизняного контрафакту.

Як повідомляв УНІАН, виробництво сигарет у січні-травні 2013 року скоротилося на 23,3% порівняно з травнем минулого року і на 10,2% порівняно з квітнем 2013 року - до 7,0 млрд штук.

Згідно з висновком Міністерства економічного розвитку і торгівлі, скорочення виробництва тютюнових виробів, у тому числі і сигарет у січні-травні 2013 року сталося у результаті підвищення цін на цю продукцію.