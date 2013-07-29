Ведмежа Грошик, направлений до центру порятунку ведмедів, почувається добре

Державна екологічна інспекція у Житомирській області разом з фахівцями Four Paws (“Чотири лапи”), відвідали Центр порятунку ведмедів у с.Березівка, щоб з’ясувати стан ведмежатка Грошика, який нещодавно був переданий до центру. Про це повідомляється на сайті Держекоінспекції.

Маленького ведмедя Грошика, якому зараз лише 5 місяців, на так званому «Чорному ринку» купив телеканал 1+1. Журналісти передали тварину Міжнародній зоозахисній організації Four Paws (“Чотири лапи”). 18 липня поточного року ведмедя було перевезено в с. Березівка, Житомирського району, де він знаходиться на карантині.

24 липня 2013 року директор з розвитку проекту Амір Халіл, доктор ветеринарних наук приватної клініки Доктор Зоо - Валентина Фасоля та координатор проекту Наталія Цендра приїхали до центру, щоб перевірити стан здоров’я Грошика. Спеціалісти проведели морфологічне та біохімічне дослідження стану тварини, відібрали аналізи крові. За оцінками фахівців, на вигляд тварина клінічно здорова.

Довідка УНІАН. Центр порятунку ведмедів знаходиться в с.Березівка, Житомирського району. Він був побудований за сприяння організації Four Paws (Чотири Лапи). Зазначений центр відповідає вимогам утримання диких тварин в неволі та має відповідні дозвільні документи. Зараз в Березівці проживає дві особи бурого ведмедя: самка Настя віком 1,5 роки та маленький Грошик. Центр порятунку ведмедів поповнюється і надалі буде поповнюватися тваринами, які знаходяться у неволі в незадовільних умовах.

Місцеві ЗМІ також повідомляли, що австрійський центр Four Paws хотів би збудувати на Житомирщині притулок для ведмедів, які раніше працювали в пересувних цирках. Наразі відбуваються перемовини з місцевою владою про виділення землі.

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Бурий ведмідь - є найбільшим хижаком фауни України. В Україні бурий ведмідь водиться в Карпатах, де, за даними співробітників Карпатського Біосферного заповідника, восени 2005 року нараховувалось близько 200 тварин. Також поодинокі заходи бурого ведмедя іноді реєструються на півночі Чернігівської та Сумської областей: сюди заходять тварини невеликої сталої популяції, що існує в Брянських лісах (Росія); але постійних популяцій бурого ведмедя на території України за межами Карпатських гір не існує.

Бурого ведмедя занесено до Червоного Списку МСОП як «вид, що знаходиться під загрозою».