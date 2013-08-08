Побутові холодильники та пральні машини матимуть "енергетичну етикетку"

Кабмін затвердив нові вимоги до енергетичного маркування енергоспожичих виробів (побутових холодильників, морозильників та пральних машин), гармонізовані з відповідними Директивами ЄС. Побутові електроприлади матимуть "енергетичну" етикетку, яка міститиме детальну, доступну для споживача, інформацію про властивості приладу.

Відповідну постанову, якою три чинні технічні регламенти щодо маркування побутового електрообладнання приведені у відповідність до нового законодавства Європейського Союзу, уряд затвердив 7 серпня п.р., повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Необхідність у змінах виникла через те, що чинні зараз українські техрегламенти щодо енергетичного маркування були розроблені на основі положень європейських директив, які вже скасовані і замінені новими актами Європейського Союзу, зазначається в повідомленні.

Енергетичне маркування (етикетки) побутових електричних холодильників та пральних машин буде містити інформацію про характеристики приладів за результатами вимірювань, проведених згідно з національними стандартами.

Також передбачається, що державний ринковий нагляд буде полягати у контролі наявності енергетичних етикеток, їх відповідності вимогам техрегламентів та, у разі потреби, проведенні перевірки достовірності інформації, що зазначена на етикетці.

Дизайн енергетичної етикетки ідентичний дизайну, що застосовується у Європейському Союзі, і це сприятиме активізації торгівлі між Україною та Європейським Союзом, оскільки створюється гармонізоване правове поле, зручне і зрозуміле як в Україні, так і в ЄС.

Також встановлюються заходи, які вживатимуть органи державного ринкового нагляду, якщо енергоспоживчі продукти не відповідатимуть вимогам Техрегламенту.

Пропонується встановити строк початку нагляду за відповідністю енергоспоживчих товарів вимогам цих технічних регламентів, починаючи з 1 липня 2014 року.

ДОВІДКОВО. Енергетична етикетка — етикетка встановленої форми, яка містить інформацію про рівень ефективності споживання продуктом енергетичних та інших основних ресурсів (клас та показники енергоефективності), а також додаткову інформацію.

На енергетичній етикетці холодильного приладу зазначається інформація про:

- найменування або торговельну марку постачальника холодильного приладу;

- модель;

- клас енергоефективності, річний обсяг енергоспоживання;

- рівень шуму;

- загальний об’єм зберігання всіх відділень, не маркованих зірочками (з температурою до – 6 °C);

- загальний об’єм зберігання всіх відділень, маркованих зірочками (з температурою нижче – 6 °C), та кількість зірочок відділення, яке має найбільшу частку в загальному об’ємі відділень.

На енергетичній етикетці пральної машини зазначається інформація про:

- найменування або торговельну марку постачальника;

- код моделі, який складається з літер та цифр;

- клас енергоефективності; середньозважений річний обсяг енергоспоживання (визначений у кВт/г на рік);

- середньозважений річний обсяг споживання води (літрів на рік);

- номінальну завантаженість для стандартної програми прання бавовни з інтервалом 0,5 кілограма;

- клас ефективності віджимання;

- рівень шуму під час прання та віджимання бавовни при температурі 60 °С за базовим значенням 1 пВт, дБА.