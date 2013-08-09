Міністр екології пропонує Донецькій раді та підприємствами-забруднювачам підписати меморандум

Міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков акцентував увагу на необхідності підписання меморандуму між Донецькою обласною радою, Мінприроди та підприємствами-забруднювачами навколишнього середовища, в якому чітко будуть прописані всі необхідні природоохоронні заходи, приведення обладнання підприємств у відповідність до екологічних норм.

Про це він сказав учора в Донецьку під час робочої нарада з ліквідації аварії на концерні «Стирол» в м. Горлівка. В засіданні взяли участь Голова Донецької ОДА Андрій Шишацький, Голова Донецької обласної Ради Андрій Федорук, профільні спеціалісти та депутати обласної ради, повідомляється на сайті Міністерства.

Коментуючи ситуацію з аварією на "Стиролі", міністр зазначив: «Це був локальний викид аміаку, на жаль, не дивлячись на те, що його було швидко ліквідовано силами підприємства, він призвів до людських жертв. По всім замірам, котрі були зроблені як на місці події, так і в радіусі більше 1000 метрів, перевищення показників аміаку в атмосфері немає. По замірам грунту і води, згідно результатів експрес-аналізів, перевищень також не виявлено».

Також на нараді розглянули питання про подальше очищення річки Сіверський Донець.

ДОВІДКОВО: Сіверський Донець - найбільша річка східної України і найбільша притока Дону. Загальна протяжність становить 1053 км. Сіверський Донець протікає через території Білгородської, Ростовської, Луганської, Донецької і Харківської областей. При цьому 60% вод припадає на українську територію, і 40% - на російську.

На території України Сіверський Донець забруднюють, в першу чергу, вугільні підприємства (50% викидів), 25% - підприємства ЖКГ і 23% - інші промислові підприємства. Основна частина забруднення припадає на Луганську і Донецьку область. Російську частину річки забруднюють підприємства ЖКГ (близько 46%).

У 2012 році, за даними сіверсько-донецького басейнового управління, 288 підприємств скинули в басейн річки 676,4 млн куб. м стоків, з них очищенні - тільки половина цього обсягу.

В рамках єврорегіону „Донбасс” розроблено Міжрегіональну Програму заходів по оздоровленню Сіверського Донця на період до 2015 року, за якою передбачається впровадження спільних проектів щодо удосконалення існуючої системи моніторингу вод та джерел їх забруднення; створення станцій автоматичного контролю якості води річки Сіверський Донець у прикордонних створах, розчистка річок Сіверський Донець, Сухий Торець та Бахмутка, будівництво та реконструкцію очисних споруд, систем роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них.