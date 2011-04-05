Правоохоронці «накрили» секс-бізнес на Кіровоградщині

Кіровоград. 5 квітня. УНІАН. Працівники відділу по боротьбі зі злочинами пов’язаними з торгівлею людьми УМВС України в Кіровоградській області затримали чотирьох учасників злочинної групи, які підозрюються у звідництві та сутенерстві.

У ході проведення оперативних заходів співробітниками ВБЗПТЛ УМВС України в Кіровоградській області був затриманий організатор злочинної групи - 28-річний житель обласного центру, та троє його спільників, які раніше неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини.

Підозрюваним вдалося залучити до надання інтимних послуг четверо осіб, віком від 17 до 20 років. Аби підібрати «персонал», ними проводилася «роз’яснювальна робота» серед дівчат із родин, що потрапили у складне матеріальне становище.

Повії проживали у квартирі, яку винаймали «роботодавці». «Клієнти», що виявляли бажання отримати сексуальні послуги, телефонували на мобільний «керівнику підприємства», а далі їм доправляли дівчат за вказаною адресою. За ніч кожній з дівчат доводилось «обслуговувати» від одного до 10 клієнтів. Вартість послуги коливалася у середньому в межах 350 гривень. Із заробленої суми повії отримували по 100 гривень, решту – віддавали організаторам «бізнесу». При цьому дівчата каралися ще й штрафами за так звані «порушення правил».

До тих, хто вважав такі умови існування нестерпними та виказував бажання полишити «бізнес», «роботодавці» застосовували психологічний тиск.

Надавати послуги в сфері інтиму зловмисникам завадили кіровоградські правоохоронці. За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.303 (сутенерство, втягнення осіб в заняття проституцією скоєне групою осіб, у тому числі відносно неповнолітньої особи) Кримінального кодексу України, санкцією якої передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.