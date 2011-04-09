Міліція розшукує нападників розбійного пограбування в Мукачеві
19:43, 09 квітня 2011Кримінал
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Напад на американсько-українське СП
Закарпатська область. 9 квітня. УНІАН. У Мукачівській міськрайвідділ міліції надійшло повідомлення про те, що троє невідомих осіб увірвалися на територію складів «Спільного американсько-українського підприємства у формі ТОВ «АЙ-БІ-І-БАРВА» та викрали 170 грн.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Управління МВС України у Закарпатській області.
Молодики зайшли в приміщення бухгалтерії і, погрожуючи працівниці, відкрито викрали гроші в сумі 170 гривень. На час нападу більшої суми коштів у бухгалтерії не було. Заволодівши майном, хлопці зникли у невідомому напрямку.
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