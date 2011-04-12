У Кіровограді затримали медиків, які «торгували» інвалідністю
09:08, 12 квітня 2011Кримінал
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Вимагали 10 тис. доларів хабара
Кіровоград. 12 квітня. УНІАН. У Кіровограді викрили медиків, які «заробляли» на хворих, вимагаючи хабарі за встановлення групи інвалідності.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, співробітники УДСБЕЗ УМВС України в Кіровоградській області затримали голову міжрайонної медико-соціальної експертної комісії Кіровоградського обласного бюро медико-соціальної експертної комісії та двох членів даної комісії, які вимагали і отримали 10 тис. грн. хабара від мешканця Кіровограда за встановлення йому безстрокової другої групи інвалідності.
Прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара).
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