У Кіровограді затримали медиків, які «торгували» інвалідністю

Кіровоград. 12 квітня. УНІАН. У Кіровограді викрили медиків, які «заробляли» на хворих, вимагаючи хабарі за встановлення групи інвалідності.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, співробітники УДСБЕЗ УМВС України в Кіровоградській області затримали голову міжрайонної медико-соціальної експертної комісії Кіровоградського обласного бюро медико-соціальної експертної комісії та двох членів даної комісії, які вимагали і отримали 10 тис. грн. хабара від мешканця Кіровограда за встановлення йому безстрокової другої групи інвалідності.

Прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара).