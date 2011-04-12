Передача Службі безпеки України електронної бази даних на 150 тис. радянських військовополонених періоду Другої світової війни

Передача документів відбудеться о 15.00 в приміщенні Інформаційно-довідкової зали Галузевого державного архіву Служби безпеки України за адресою: Київ, вул. Ірининська, 4.

Акредитація триватиме до 14.00 12 квітня за телефоном: 279-30-40.



У рамках офіційного візиту делегації Об’єднання «Саксонські меморіали в пам’ять жертвам політичного терору»

(м. Дрезден, ФРН) за участю Надзвичайного та Повноважного Посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні відбудеться передача німецькою стороною електронної бази даних на 150 тисяч радянських військовополонених українців та осіб інших національностей – уродженців України.

Захід проходитиме у рамках виконання угоди про співпрацю між «Саксонськими меморіалами» і СБУ, укладеної у 2004 році з метою створення електронної бази даних про радянських і німецьких військовополонених та інтернованих періоду Другої світової війни.

До участі у заході запрошені Голова Державної архівної служби України та директор Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України.