В Італії під час ДТП загинуло троє українців

Брюссель. 12 квітня. УНІАН. Цієї ночі на півночі Італії, в Ровелло Порро (провінція Комо) внаслідок зіткнення легкового автомобіля та рейсового автобуса загинуло троє громадян України, повідомляє веб-сайт “Українці в Італії”.

Згідно з повідомленням, четвертий громадянин України, який перебував за кермом автомобіля, отримав важкі поранення і знаходиться в критичному стані.

За повідомленням дорожньої поліції, 26-річний водій легкового автомобіля перебував в стані алкогольного сп’яніння, що підтверджується результатами тесту на вміст алкоголю в крові. Внаслідок лобового зіткнення легковика з автобусом троє пасажирів автомобіля померли на місці ДТП. Водій автобуса отримав незначні поранення і госпіталізований до лікарні міста Саронно разом з тяжко пораненим українцем.

За попередньою інформацією дорожньої поліції Комо, що розслідує ДТП, двоє загиблих 1986 років народження і один 1989 року народження є вихідцями з Чернівецької області, як і травмований водій.

У даний час поліція встановлює місце проживання в Італії учасників ДТП та розшукує родичів загиблих.

Генеральне консульство України в Мілані підтримує постійний контакт з італійськими правоохоронцями та відстежує хід розслідування аварії.

