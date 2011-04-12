СБУ посилила антитерористичні заходи

Київ. 11 квітня. УНІАН. Служба безпеки України посилила антитерористичні заходи у зв’язку із вчорашнім вибухом на станції метро “Жовтнева” у Мінську, внаслідок яких загинули люди.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

«Ми посилили антитерористичні заходи на об’єктах транспорту та в місцях скупчення людей», - сказали у прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними, учора внаслідок вибуху на станції метро “Жовтнева” у Мінську загинуло 12 осіб, більш як 145 поранені.

Генпрокуратура Білорусі за фактом вибуху порушила кримінальну справу за ч.3 ст. 289 ("тероризм") Кримінального кодексу республіки.