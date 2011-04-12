На Херсонщині затримано міліціонерів-«перевертнів»

Київ. 12 квітня. УНІАН. Працівники СБУ затримали двох співробітників відділу Державної служби боротьби з економічними злочинами міського управління УМВС в Херсонській області, які систематично вимагали хабарі від підприємців, пропонуючи ”кришування”.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що правоохоронці пропонували власникам бізнес-структур регіону відкупитися від проведення перевірок. У разі відмови міліціонери знаходили будь-яке типове порушення і вимагали кошти, вже погрожуючи вжити кримінальні санкції та зупинити господарську діяльність.

Крім того, окремим бізнесменам пропонувалась «опіка» на постійній основі, вартість якої коливалась від 1 до 3 тис. доларів щомісячно. При цьому зловмисники гарантували власникам «своїх» фірм захист і від інших правоохоронних структур, які мають повноваження контролювати фінансово-господарську діяльність.

У результаті спецоперації було затримано «перевертнів» під час одержання ними частини хабара у розмірі 10 тис. грн. із 25 тис., які вони вимагали від директора комерційної структури.

За матеріалами СБУ прокуратурою Херсонської області стосовно співробітників міліції порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.