Українську міліцію переведено на посилений режим несення служби

Київ. 12 квітня. УНІАН. Особовий склад органів внутрішніх справ переведено на посилений режим несення служби.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

”Враховуючи події в Білорусії, МВС України переведено на посилений варіант несення служби”, - зазначили у ДЗГ.

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними, учора внаслідок вибуху на станції метро “Жовтнева” у Мінську загинуло 12 осіб, більш як 150 поранені.

Генпрокуратура Білорусі за фактом вибуху порушила кримінальну справу за ч.3 ст. 289 (”тероризм”) Кримінального кодексу республіки.