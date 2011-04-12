Українську міліцію переведено на посилений режим несення служби
14:51, 12 квітня 2011Кримінал
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Враховуючи події у Білорусії
Київ. 12 квітня. УНІАН. Особовий склад органів внутрішніх справ переведено на посилений режим несення служби.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.
”Враховуючи події в Білорусії, МВС України переведено на посилений варіант несення служби”, - зазначили у ДЗГ.
Як повідомляв УНІАН, за останніми даними, учора внаслідок вибуху на станції метро “Жовтнева” у Мінську загинуло 12 осіб, більш як 150 поранені.
Генпрокуратура Білорусі за фактом вибуху порушила кримінальну справу за ч.3 ст. 289 (”тероризм”) Кримінального кодексу республіки.
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