Арбітражний трибунал відхилив позов німецької компанії до України

Київ. 12 квітня. УНІАН. Арбітражний трибунал Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів (МЦВІС) повністю відхилив позовні вимоги компанії «GEA Group Aktiengesellschaft» до України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції України.

Зокрема, йдеться у повідомленні, Мін’юст як відповідальний орган отримав рішення Арбітражного трибуналу МЦВІС у справі за позовом компанії «GEA Group Aktiengesellschaft» (Німеччина) до держави Україна. Відповідно до рішення Арбітражного трибуналу, яке було винесено 28 березня 2011 року, всі позовні вимоги, заявлені компанією «GEA Group Aktiengesellschaft», повністю відхилено в межах компетенції та юрисдикції МЦВІС.

За словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, у своєму рішенні Арбітражний трибунал зобов‘язав компанію «GEA Group Aktiengesellschaft» відшкодувати державі Україна всі видатки на юридичне супроводження справи у розмірі близько 1,6 млн. дол.

Як нагадали в Мінюсті, позивач, німецька компанія «GEA Group Aktiengesellschaft», звинувачував державу Україна в порушенні статей 2(1), 2(2), 2(3), 3(1), 4(1) та 4(2) Угоди між Україною та ФРН про сприяння здійсненню і взаємний захист інвестицій від 15 лютого 1993 року.

Компанія вимагала визнати, що Україна порушила указані статті Угоди та стягнути з держави збитки у сумі не менше, ніж 30 381 661,44 дол. США, в тому числі 3% річних, починаючи з 28 грудня 2000 року.

Позивач також вимагав відшкодувати у визначеній сумі судові та інші витрати, пов’язані із відстоюванням своїх вимог у провадженнях про банкрутство, у провадженнях щодо визнання та виконання рішення міжнародного арбітражу, а також пов’язані з низкою переговорів з представниками уряду України стосовно виплати боргів ВАТ «Оріана», а також витрати на юридичного радника, експертів та консультантів, фінансові та інші внутрішні витрати. Крім того, «GEA Group Aktiengesellschaft» вимагала сплатити витрати, пов’язані з даним арбітражем, в тому числі всі витрати, яких позивач зазнав чи зазнає у зв’язку з цим арбітражем, а саме: винагорода та витрати арбітрів, юридичного радника, експертів та консультантів, а також внутрішні витрати позивача. Компанія також вимагала виплатити їй відсотки у встановленому розмірі від суми постановленого рішення та здійснити інші виплати, які арбітри визнають необхідними та справедливими.

Представництво інтересів держави Україна у зазначеному арбітражному провадженні здійснювали міжнародна юридичною фірма «Latham & Watkins LLP» та юридична фірма «Мagisters».