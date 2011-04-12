На Волині затримано поляка, який перебував у розшуку

Луцьк. 12 квітня. УНІАН. Правоохоронці Волинської області затримали 55-річного громадянина Республіки Польща, якого розшукувала польська поліція за вчинення тяжких економічних злочинів.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю УМВС України у Волинській області.

Встановлено, що з 2009 року затриманий перебував у розшуку.

Затримали правоохоронці громадянина Польщі під час операції «Розшук».

Працівники міліції встановили, що чоловік перетнув кордон України ще у 2006 році. Увесь цей час жив у знайомої і ніде не працював.

До міграційної служби він не звертався. Усі проблеми, які виникали у під час проживання на Волині, вирішувала співмешканка, яка і допомагала йому переховуватись від міліції.

За матеріалами працівників міліції, Волинський обласний адміністративний суд виніс рішення про примусове видворення громадянина Республіки Польща за межі України.