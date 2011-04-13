В Україні 2,6 млн громадян - інваліди. Відео

Київ. 13 квітня. УНІАН. На сьогодні в Україні кількість осіб з обмеженими фізичними можливостями становить понад 2 млн 600 тис. осіб, або кожен 18-й громадянин України. Про це на колегії щодо стану додержання законів та правозахисної діяльності органів прокуратури у сфері соціального захисту інвалідів заявив Генеральний прокурор України Віктор Пшонка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

В.Пшонка під час виступу зазначив, що інвалідність є соціальним явищем, уникнути якого не може жодне суспільство. В Україні ця проблема набуває особливого звучання у зв’язку з постійним зростанням частки цієї категорії громадян у загальній структурі населення.

«Проведені прокурорами перевірки засвідчили, що на цьому напрямі відсутня системна робота», – зазначив В.Пшонка.

За словами Генпрокурора, у Волинській, Луганській та Херсонській областях навіть не розроблено відповідні регіональні програми соціального захисту інвалідів. У більшості регіонів не створено цільові фонди допомоги цій категорії громадян, виявлено численні факти ненадання або неякісного надання пільговим категоріям громадян медичної допомоги.

Міністерством соціальної політики не вживаються належні заходи до реалізації соціальних гарантій санаторно-курортного лікування інвалідів. Потреби у фінансуванні за відповідною бюджетною програмою задоволено лише на 13%.

Особливо гострою є проблема додержання прав 160 тисяч дітей-інвалідів та понад 1 млн дітей з вадами фізичного або розумового розвитку. У низці регіонів відсутні відповідні реабілітаційні установи. Не створено умови для відвідування дитячих садків, шкіл, навчальних закладів. У черзі на отримання засобів пересування перебуває майже 5 тисяч дітей-інвалідів, більшість з яких – понад 10 років.

Однією з причин такого становища у сфері захисту прав громадян з обмеженими фізичними можливостями є недостатнє фінансування.

На цьому тлі особливе обурення викликають факти нецільового та недбалого використання бюджетних коштів, їх розкрадання посадовими особами усіх рівнів.

Торік кожна п’ята із порушених органами прокуратури кримінальних справ про злочини у цій сфері пов’язана з розкраданням та привласненням державних коштів.

За результатами роботи колегії було прийняте відповідне рішення, направлене на посилення правозахисної діяльності органів прокуратури у сфері соціального захисту інвалідів.