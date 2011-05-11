Керівник одного з відділів Міноборони попався на хабарі

Тернопіль. 11 травня. УНІАН. У Тернополі затримано керівника одного з обласних відділів Міністерства оборони України за одержання 21 тис. грн. хабара.

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного Управління МВС, військовослужбовця було затримано співробітниками УБОЗу одразу після одержання хабара у його службовому кабінеті.

Хабар чиновник вимагав у підприємця, який звернувся з проханням надати йому в оренду складське приміщення в одному з районів Тернопільської області площею 1,2 тис. кв. м, яке належить колишній військовій частині.

За фактом вимагання та отримання хабара у великих розмірах порушено кримінальну справу за ст. 368 Кримінального кодексу України.

Розслідування проводить військова прокуратура Тернопільського гарнізону.