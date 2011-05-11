Рівнянин виготовляв наркотики з сиропу від кашлю. Відео

Рівне. 11 травня. УНІАН. У Рівному правоохоронці виявили у квартирі місцевого 33-річного мешканця нарколабораторію із виробництва психотропних речовин.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю УМВС України у Рівненській області.

Використовуючи сироп від кашлю у суміші з іншими прекурсорами, він виготовляв наркотичну речовину первентин.

З помешкання правопорушника вилучили пакетики з порошкоподібною речовиною білого кольору, ззовні схожою на первентин, вагою майже один грам, 35 скляних колб ємністю по 100 мл кожна з наркотичною речовиною та обладнання для виготовлення наркотичних засобів.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ст.317 Кримінального кодексу України (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), яка передбачає позбавлення волі терміном від 3 до 5 років.