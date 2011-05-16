На Луганщині з хабарем затримали інспектора пожежного нагляду

Луганська область. 16 травня. УНІАН. У Луганській області затримано за хабарництво старшого інспектора державного пожежного нагляду.

Як повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю УМВС України в Луганській області, оперативники управління Державної служби боротьби з економічними злочинами спільно із співробітниками Управління Служби безпеки України затримали старшого інспектора державного пожежного нагляду, який вимагав від підприємця хабар в розмірі 13 тис. грн. за не документування виявлених під час перевірки комерційного підприємства порушень.



За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) КК України.