В Орджонікідзе під час затримання хуліганів поранено міліціонера

Дніпропетровська область. 16 травня. УНІАН. 14 травня у м.Орджонікідзе Дніпропетровської області працівник міліції дістав ножове поранення під час затримання двох нетверезих чоловіків, які погрожували громадянам ножем.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Дніпропетровській області.

Як зазначається у повідомленні, конфлікт розпочався у маршрутному таксі сполученням: с.Миронівка - автовокзал м. Нікополя.

«Двоє чоловіків напідпитку голосно висловлювалися нецензурною лайкою на адресу водія та пасажирів. У ситуацію втрутився 29-річний чоловік, який запропонував водієві висадити порушників порядку на найближчій зупинці. Нею виявилася зупинка «Робітнича» у м. Орджонікідзе. Однак, опинившись на вулиці, дебошири не вгамувалися. Навпаки, один з них дістав ніж та став погрожувати ним пасажиру маршрутки, який вимагав їх висадити», - зазначається у повідомленні.

У цей час поряд знаходився міліціонер групи з обслуговування м. Нікополь спеціального батальону судової міліції «Грифон» ГУМВС України в Дніпропетровській області старший сержант міліції Віталій Кучеренко. Того дня правоохоронець був вихідний, у цивільному одязі. Незважаючи на це, він прийняв рішення негайно припинити правопорушення. У сутичці, що сталася під час затримання, один зі зловмисників ножем спричинив старшому сержанту міліції колото-різане поранення лівої руки, - інформує відділ зв‘язків з громадськістю.

Обидва правопорушники були затримані. Ними виявилися два брати, раніше судимі місцеві мешканці віком 49 та 44 років.

За даним фактом слідчим відділом Орджонікідзевського МВ порушено кримінальну справу за ч. 4. ст. 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Одного зловмисника затримано за ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України. Іншому обрано запобіжний захід – підписку про невиїзд.

Віталію Кучеренку було надано медичну допомогу. Наразі працівник міліції проходить лікування.

