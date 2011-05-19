МВС не розслідує кримінальних справ стосовно Черновецького

Київ. 19 травня. УНІАН. Міністерство внутрішніх справ не розслідує кримінальних справ стосовно мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та його найближчого оточення.

Про це в інтерв`ю «Газете по-киевски» повідомив начальник Головного слідчого управління МВС Василь ФАРИННИК.

Відповідаючи на запитання, чи порушено МВС кримінальні справи стосовно мера Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, його колишніх заступників, екс-секретаря Київради Олеся ДОВГОГО, начальник Головного слідчого управління МВС зазначив, що справи, які веде міліція, не такого високого рівня, як у Генпрокуратури і СБУ.

«На мера Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та його найближче оточення у нас матеріалів немає», - зазначив він. За його словами, стосовно чиновників з мерії міліція вела лише одну справу – колишнього начальника головного управління охорони здоров’я Києва Людмили КАЧУРОВОЇ. «Її було закрито, оскільки складу злочину не знайшли, але потім СБУ знову нею зайнялося по іншому епізоду і Л.КАЧУРОВУ знову заарештували», - зазначив він. Зараз у міліції, за його словами, є декілька справ стосовно керівників «Київбудпроекту» та «Київінформатики», які незаконно привласнили 8 млн. грн., виділених на створення інформаційно-аналітичного центру «Безпечна столиця» та на будівництво «Єдиного центру обліку пасажирських перевезень». Є ще справа стосовно керівництва «Київзеленбуду», які, за даними міліції, розікрали 17 млн. грн. із бюджету.

Відповідаючи на запитання щодо голови Блоку Черновецького Дениса КОМАРНИЦЬКОГО, якого звинувачують у розбійному нападі в 2005 році в БТІ на адвоката Івана ГРАНЦЕВА, представник МВС нагадав, що ця справа порушувалася й розслідується Генпрокуратурою. «Наскільки мені відомо, такий розбійний напад дійсно був. Можливо, шестирічне зволікання було через те, що потерпілий раніше не так активно сприяв слідству й не розраховував на законний розгляд цієї справи. А зараз довіряє нинішній владі й почав надавати свідчення», - зазначив В.ФАРИННИК.