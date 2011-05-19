МВС не розслідує кримінальних справ стосовно Черновецького
Фаринник запевняє, що матеріалів немає
Київ. 19 травня. УНІАН. Міністерство внутрішніх справ не розслідує кримінальних справ стосовно мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та його найближчого оточення.
Про це в інтерв`ю «Газете по-киевски» повідомив начальник Головного слідчого управління МВС Василь ФАРИННИК.
Відповідаючи на запитання, чи порушено МВС кримінальні справи стосовно мера Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, його колишніх заступників, екс-секретаря Київради Олеся ДОВГОГО, начальник Головного слідчого управління МВС зазначив, що справи, які веде міліція, не такого високого рівня, як у Генпрокуратури і СБУ.
«На мера Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та його найближче оточення у нас матеріалів немає», - зазначив він. За його словами, стосовно чиновників з мерії міліція вела лише одну справу – колишнього начальника головного управління охорони здоров’я Києва Людмили КАЧУРОВОЇ. «Її було закрито, оскільки складу злочину не знайшли, але потім СБУ знову нею зайнялося по іншому епізоду і Л.КАЧУРОВУ знову заарештували», - зазначив він. Зараз у міліції, за його словами, є декілька справ стосовно керівників «Київбудпроекту» та «Київінформатики», які незаконно привласнили 8 млн. грн., виділених на створення інформаційно-аналітичного центру «Безпечна столиця» та на будівництво «Єдиного центру обліку пасажирських перевезень». Є ще справа стосовно керівництва «Київзеленбуду», які, за даними міліції, розікрали 17 млн. грн. із бюджету.
Відповідаючи на запитання щодо голови Блоку Черновецького Дениса КОМАРНИЦЬКОГО, якого звинувачують у розбійному нападі в 2005 році в БТІ на адвоката Івана ГРАНЦЕВА, представник МВС нагадав, що ця справа порушувалася й розслідується Генпрокуратурою. «Наскільки мені відомо, такий розбійний напад дійсно був. Можливо, шестирічне зволікання було через те, що потерпілий раніше не так активно сприяв слідству й не розраховував на законний розгляд цієї справи. А зараз довіряє нинішній владі й почав надавати свідчення», - зазначив В.ФАРИННИК.