У Маріуполі затримано двох осіб за розбещення сотень неповнолітніх

Донецьк. 19 травня. УНІАН. У місті Маріуполі Донецької області з обвинувальним висновком направлено до суду кримінальну справу за фактом розбещення декількох сотень неповнолітніх.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.

Згідно з повідомленням, двох затриманих звинувачують за 9 статтями Кримінального кодексу України: стст. 152 «Зґвалтування», 156 «Розбещення неповнолітніх», 155 «Статеві стосунки з особою, яка не досягла статевої зрілості», 301 «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів», 302 «Створення або утримання місць розпусти», 303 «Схиляння до заняття проституцією», 304 «Залучення неповнолітніх до злочинної діяльності», 309 «Незаконне виготовлення, придбання, зберігання наркотичних, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту», 263 «Незаконне поводження із зброєю, бойовими запасами або вибуховими речовинами».

У прокуратурі відзначили, що суд розгляне дану справу по суті.