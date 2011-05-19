У Полтавській області жінка потрапила під потяг

Полтава. 19 травня. УНІАН. У Полтавській області жінка загинула, потрапивши під потяг сполученням Луганськ — Київ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС України в Полтавській області, трагедія сталася в Полтавському районі на станції Абазівка 18 травня.

За їх даними, 43-річна жінка потрапила під пасажирський потяг прямо із залізничної платформи. Обставини трагедії з`ясовуються.